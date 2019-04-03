Закир Гасанов: «Азербайджан смог отбить атаку турецких ВВС»

«Минобороны Азербайджана планирует провести совместные военные учения с Турцией и Пакистаном». Об этом в интервью АзТВ сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Министр обороны отметил, что к совместным военным учениям Азербайджана с Турцией будет привлечен и Пакистан: «Недавно я совершил визит в Пакистан. Братский народ Пакистана высоко оценивает отношения с азербайджанским народом, они приветствовали азербайджанских военнослужащих стоя».

З.Гасанов довел до сведения, что армия Турции очень способная: «Вооруженные силы Турции - одни из самых сильных армий НАТО. Это удача для нас, что мы имеем единый язык, религию с ними. Мы должны воспользоваться этим шансом. Недавно наши ВВС провели учения. В ходе учений опытные пилоты ВВС Турции совершили атаку на наши системы ПВО. Это было нужно нам. Мы должны были понимать, сможем отбить эту атаку или нет. Мы смогли отбить атаку. Наши ВС совершенствуют боеспособность. Есть и ошибки, которые мы, конечно же, видим, выносим из этого урок и устраняем недочеты».