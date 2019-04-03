Экс-президентов Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии в третьем, окончательном чтении одобрил законопроект, который лишает экс-президентов неприкосновенности и позволяет привлекать их к уголовной ответственности. Об этом сообщает сайт парламента страны.

До этого бывшие руководители страны обладали иммунитетом от уголовного преследования.

Согласно тексту документа, члены семьи бывших президентов республики также лишаются права на бесплатное медицинское обслуживание и служебный транспорт.

В проекте закона отметили, что в новой Конституции республики «президент не выступает гарантом Конституции, прав и свобод человека» и у него также «снижен уровень неприкосновенности.

Депутаты в Киргизии предложили разработать этот закон после того, как заподозрили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в причастности к продвижению интересов китайской компании ТВЕА.

Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год.