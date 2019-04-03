В Баку владельца известного ресторана приговорили к трем годам
В Наримановском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу директора ресторана «Тонгал» Ильхама Гасымова, арестованного в связи с массовым отравлением в указанном заведении. Об этом сообщает Report.
Согласно информации, на сегодняшнем заседании суд приговорил И.Гасымова к трем годам лишения свободы.
Сторона защиты подала апелляционную жалобу, государственный обвинитель - апелляционный протест.
Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и апелляционный протест. Затем И.Гасымов обратился в Верховный суд с кассационной жалобой.
Кассационная жалоба будет рассматриваться под председательством судьи Имрана Гаджигаибова.
Напомним, в августе прошлого года в ресторане «Тонгал», расположенном в Наримановском районе Баку, отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей. В прокуратуре района было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого по делу был привлечен директор заведения Ильхам Идрис оглу Гасымов. Ему было предъявлено обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.