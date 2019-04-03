Шахрияр Мамедъяров сыграл в Шамкире с Магнусом Карлсеном
Сегодня на турнире памяти Вугара Гашимова в Шамкире проходят партии 5-го тура.
Азербайджанские гроссмейстеры уже завершили свои поединки. Шахрияр Мамедъяров устоял черными фигурами под напором чемпиона мира Магнуса Карлсена – ничья. Отметим, что символический первый ход в партии сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, приехавший в Шамкир сегодня.
Миром закончилась и партия с участием Теймура Раджабова, который играл белыми против Сергея Карякина.
У Раджабова 2,5 очка, у Мамедъярова – 2. Лидирует Карлсен, у которого 3,5 очка. Завтра на турнире, в котором будет сыграно 9 туров, перерыв.