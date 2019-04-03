Взрыв на российском военном заводе

В городе Дзержинске Нижегородской области РФ на территории завода «Кристалл» произошел сильный взрыв, который полностью разрушил цех по производству взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным агентства, в результате взрыва здание цеха рухнуло полностью. Происходит горение на площади 150 квадратных метров.

«Заводские службы сработали профессионально: сразу после возгорания люди были эвакуированы, в момент последующего взрыва в здании уже никого не было», — отметили в госкорпорации «Ростех».

Сообщается, что возгорание произошло при разгрузке применяемых в производстве материалов.