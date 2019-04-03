Президент Эстонии объявила русский язык угрозой
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах страны представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.
«Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства», — сказала Кальюлайд.
По ее словам, у страны есть единый государственный язык и перед Эстонией стоит задача, чтобы все воспитанники в детских садах и выпускники школ говорили по-эстонски. Политик подчеркнула, что низкий уровень владения эстонским языком привел к тому, что в крупных городах существует социальная изоляция представителей русской общины. Она также отметила, что в стране по-прежнему нет школ и детских садов, работающих полностью на эстонском языке.