Новые назначения в руководстве AccessBank

AccessBank объявил о новых структурных изменениях. Эльшан Пирмалыев и Натиа Берия назначены на должность генерального директора. До этого Эльшан Пирмалыев занимал должность исполнительного директора по бизнес- и розничным клиентам. А Натиа Берия подключилась к команде AccessBank от компании Inspiring Development GmbH, где работала старшим банкиром.

Отметим, что до этого в банке не было должности гендиректора.

Кроме того, Вагиф Бабаев назначен исполнительным директором по малым и средним бизнес-клиентам, Гюнай Джалилова - исполнительным директором по корпоративному банкингу и маркетингу, Фарида Пирвердиева - исполнительным директором по финансам и международным отношениям, Сабухи Сулейманлы - исполнительным директором по финансовой реструктуризации и восстановлению кредитов. До этого назначения Вагиф Бабаев и Сабухи Сулейманлы возглавляли одноименные департаменты.

На новой позиции Гюнай Джалилова будет курировать такие структурные подразделения, как департаменты корпоративного банкинга и маркетинга, а также Центр по связям с клиентами. А Фарида Пирвердиева будет контролировать такие направления, как международные отношения, финансовая отчетность и казначейство.

Таким образом, вместе с Низами Гадировым, который курирует управление рисками, а также Эльшаном Гаджиевым, ответственным за финансовый блок, количество исполнительных директоров возросло до шести.