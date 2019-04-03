Маршал Халифа Хафтар, командующий национальной армией Ливии, отдал приказ войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Об этом сообщает Reuters.

Хафтар также потребовал обеспечить безопасность иностранцев в Триполи и не стрелять в мирных граждан, добавляет РИА Новости со ссылкой на ливийское ТВ.

Ранее правительство национального согласия, контролирующее столицу Ливии Триполи, объявило общую военную готовность после заявления восточных сил о продвижении на запад.

Напомним, после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи страна оказалась в ситуации двоевластия. Так, правительство национального согласия правит на западе в Триполи, а на востоке заседает парламент.