Маршал Хафтар ведет войска на Триполи гражданская война
Маршал Халифа Хафтар, командующий национальной армией Ливии, отдал приказ войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Об этом сообщает Reuters.
Хафтар также потребовал обеспечить безопасность иностранцев в Триполи и не стрелять в мирных граждан, добавляет РИА Новости со ссылкой на ливийское ТВ.
Ранее правительство национального согласия, контролирующее столицу Ливии Триполи, объявило общую военную готовность после заявления восточных сил о продвижении на запад.
Напомним, после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи страна оказалась в ситуации двоевластия. Так, правительство национального согласия правит на западе в Триполи, а на востоке заседает парламент.