Зариф: "Иран будет оказывать давление на Европу"

Тегеран будет оказывать давление на страны Европы, чтобы они выполнили свои обязательства в рамках иранского ядерного соглашения. Об этом заявил глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф, передает Tasnim.

«Европа должна знать, что она не может уклониться от своих обязанностей посредством ряда комментариев или нескольких невыполненных планов», - отметил он.

По его словам, Иран продолжает предупреждать Европу и оказывать на нее давление для выполнения обязательств, хотя никогда не возлагал особых надежд на нее.

«Европейцы с самого начала рассматривали иранское ядерное соглашение как достижение, но, возможно, они не готовы и, безусловно, не обладают достаточной силой, чтобы противостоять санкциям США в отношении Ирана», - добавил он.