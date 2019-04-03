Украинские националисты заступились за Порошенко

Националистическая партия «Украинская национальная ассамблея — Украинская националистическая самооборона» (УНА — УНСО) поддержала действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии.

Члены организации призвали голосовать за Порошенко, поскольку считают лидера президентской гонки шоумена Владимира Зеленского угрозой для Украины. По их мнению, нынешний глава государства, несмотря на все его недостатки, позволил стране «выстоять под российским нашествием» и много сделал для развития украинского языка, культуры и церкви.

«Угроза избрания Владимира Зеленского — это не только угроза возвращения всевластия олигархов. Это прорыв русского мира в самое сердце украинского государства, это реальная угроза реванша Москвы», — говорится в заявлении партии.

Представители УНА-УНСО призвали членов других украинских партий со схожей идеологией также поддержать Порошенко.