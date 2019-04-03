Нахчыванец Фамиль Садыгов стал вице-президентом Газпрома

Азербайджанец Фамиль Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Садыгов в 2009-2019 годах был заместителем председателя правления Газпромбанка. Ранее он работал заместителем руководителя Федерального казначейства, а также заместителем министра России по налогам и сборам.

До этого финансово-экономический блок Газпрома возглавлял Андрей Круглов. Он был освобожден от должности в связи с переходом на государственную службу.

Фамиль Садыгов родился 3 марта 1968 года в городе Нахчыван. Окончил Государственную академию управления по специальности «экономика и управление на автотранспорте» и Всероссийскую налоговую академию, является кандидатом экономических наук.