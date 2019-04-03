Трамп потребовал от Мексики решить проблему миграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Мексика не поможет решить проблему с незаконными иммигрантами, то США введут пошлины на автомобили или закроют границу, передает РИА Новости.

"Мексика понимает, что мы закроем границу или введем тарифы на автомобили, одно или другое, вероятно, начнем с пошлин, и это будет иметь силу", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ходе заседания своего кабинета.

Он отметил, что в Мексике, в отличие от США, "сильно иммиграционное законодательство", и Вашингтону необходима помощь Мексики в урегулировании ситуации на границе. "Нам нужна помощь Мексики, если Мексика не помогает... тогда мы наложим пошлины на их автомобили, ввозимые в США", - подчеркнул Трамп.