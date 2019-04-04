В Белоруссии снесли установленные в память жертв расстрелов кресты

В Белоруссии снесли народный мемориал на месте массовых расстрелов, произошедших в XX веке. Об этом сообщает Tut.by.

Кресты в Куропатах вдоль кромки леса поставили активисты в июле прошлого года. По данным историков, в этой местности сотрудники НКВД производили расстрелы заключенных. Точной информации о количестве жертв нет, согласно версиям историков, цифры разнятся от нескольких сотен до нескольких тысяч.

В пресс-службе Минлесхоза сообщили, что кресты сносятся как незаконные сооружения. Работы вел Боровлянский спецлесхоз, чьей территорией является участок с народным мемориалом. В результате возникших столкновений с активистами задержали 15 человек.