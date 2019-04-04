Пашинян отправляет своего близкого родственника в тюрьму

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дал указание возбудить уголовное дело против своего близкого родственника. Об этом Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, не раскрывая имени своего родственника.

«Не хочу оставлять впечатление мазохиста, однако сообщу, что по моему непосредственному указанию в отношении моего близкого родственника возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого злоупотребления. Нет сомнений в том, что дело будет полноценно расследовано и виновные получат наказание в соответствии с законом. Это новая Армения, и родственник премьер-министра не может быть выше закона», - отметил он.