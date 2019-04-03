Госсекретарь США об империалистической доктрине России

Придерживаясь «империалистической доктрины», Россия стремится разделить союзников США и ослабить их позиции. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после встречи глав МИД стран НАТО в Вашингтоне.

По его словам, именно «империалистическая доктрина заставила Москву вмешаться во внутренние дела Венесуэлы». В рамки этой доктрины также вписываются «агрессия в отношении Грузии и Украины, вмешательство в дела Сирии», уверен Помпео.

По его словам, в ответ в НАТО решили улучшить оборону против гибридных атак, разработать новые стратегии, чтобы им противостоять.