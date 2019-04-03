Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ответила кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому на предложение стать модератором его дебатов с Петром Порошенко. Об этом сообщает «Громадское ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды Тимошенко.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — заявили в штабе выбывшего кандидата.

Ранее 4 апреля Зеленский сказал, что принимает вызов Порошенко провести дебаты, и заявил, что его команда предлагает назначить независимого арбитра и ведущего для избежания провокаций и подлога. «Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Cможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — спросил он. На раздумье Тимошенко дали 24 часа.