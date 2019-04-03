В Абхазии решили расстреливать за наркотики

Депутаты парламента сепаратистской Абхазии внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части ужесточения санкций за незаконный оборот наркотических веществ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди нововведений значатся пожизненное лишение свободы и смертная казнь за незаконный ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере. Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

По утверждению депутата Дмитрия Дбара, республика «уже подошла к последней черте, когда наркотики заполонили страну».