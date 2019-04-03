НАТО раскрывает объятия Азербайджану

Отметим, что 3-4 апреля в Вашингтоне проходило очередное заседание глав МИД стран - участниц НАТО, посвященное его 70-летию.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Азербайджан является близким партнером альянса, который тесно сотрудничает с НАТО для мира и безопасности в мире.

Йенс Столтенберг отметил, что Азербайджан внес внушительный вклад военной силой и мультимодальным транзитом в миссию «Решительная поддержка», которая проводится в Афганистане под руководством НАТО.

Генсек НАТО особенно подчеркнул, что начавшая действовать в 2017 году железная дорога Баку-Тбилиси-Карс использовалась странами-членами НАТО для доставки и вывоза грузов из Афганистана, что внесло важный вклад в успех миссии «Решительная поддержка».

Отметим, что основа сотрудничества между Азербайджаном и НАТО была заложена в 1994 году, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал рамочный документ Партнерство ради мира (PfP).

Опираясь на принципы программы PfP, участвуя в операциях по поддержке мира, Азербайджан проводит политический диалог и практическое сотрудничество по широкому спектру вопросов, направленных на противодействие угрозам и реформам в сфере обороны и безопасности.

Начиная с 2003 года Азербайджан вносит вклад в миссию НАТО в Афганистане. Сегодня контингент из 120 человек, включая шестерых штабных офицеров и двух военных врачей, служит в составе миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Азербайджан оказывал поддержку восстановлению мира в Афганистане также воздушным и наземным транзитом, различными тренингами, операциями по разминированию территорий, а также финансовой поддержкой афганской армии.

Открывшаяся 30 октября 2017 года железная дорога Баку-Тбилиси-Карс создала широкие возможности для мультимодальных перевозок в Афганистан. БТК, являясь основной частью транспортного коридора Ляпис-Лазури, вносит важный вклад для бесперебойного обеспечения транзита в Афганистан. Международный порт Алят еще больше расширит эти возможности.