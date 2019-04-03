«О массовой драке не может быть и речи. Инцидент произошел в марте и тогда трое заключенных подрались между собой на бытовой почте. В связи с этим в соответствии с законодательством нарушители режима были отправлены в штрафной изолятор», - заявили в Отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы Минюста.

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В Баку в Хазарском районе в исправительном учреждении №2 Пенитенциарной службы Минюста произошла массовая драка среди заключенных, сообщает Report.

В ходе драки заключенные Сарван Рамазанов, Эльмеддин Наджафов, Самир Мамедов, Вугар Ширинов, Аяддин Шахбазов и Вюсал Аллахвердиев получили травмы.

По факту ведется расследование.