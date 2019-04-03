В Азербайджане начнут выдавать водительские права нового образца
В Азербайджане начнут выдавать новые водительские права на управление автомобилями, трамваями и троллейбусами, мотоциклами, квадрациклами и трициклами. Это предусмотрено изменением в законе «О дорожном движении».
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Решением утверждены изображение, спецификация и образец водительских прав.
Также с согласования МВД с Министерством сельского хозяйства будут утверждены изображение, спецификация и образец водительских прав для вождения тракторов и другой сельскохозяйственной техники.