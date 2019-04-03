Межбанк и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса договорились о сотрудничестве
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Международный банк Азербайджана подписали Протокол о намерениях, который предусматривает реализацию различных мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП).
МБА стал первым банком, подписавшим подобный документ о сотрудничестве с KOBIA.
Согласно протоколу, KOBIA и Международный банк Азербайджана будут осуществлять совместные мероприятия и проекты, нацеленные на дальнейшее расширение связей между государственным и частным секторами, реализацию инновационных инициатив, поддержку и развитие стартапов, микро, малого и среднего бизнеса, просвещение предпринимателей.
Это сотрудничество охватывает участие МСП в выставках и программах обмена, поддержку женского, молодежного и семейного предпринимательства, организацию соответствующих поощрительных кампаний для предпринимателей, конгрессов и других подобных мероприятий, информировании МСП.
Кроме того, планируется реализация различных информационных и просветительских проектов регионального значения для стартапов и субъектов предпринимательства, а также поддержка инновационных проектов в сфере предпринимательства. Это будет способствовать применению информационных технологий, инновационных решений в деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
Как отметил председатель правления МБА Аббас Ибрагимов: «Поддержка деятельности малого и среднего бизнеса, наряду с нашими крупными корпоративными клиентами, и расширение их доступа к финансовым услугам является для нас приоритетом. Мы считаем, что Протокол о намерениях, подписанный с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, внесет большой вклад в реализацию проектов, которые мы намерены реализовывать в этом направлении».
Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов отметил, что агентство заинтересовано в развитии таких партнерских отношений для поддержки МСП: «Совместные проекты и меры, которые будут реализованы в рамках сотрудничества с МБА, будут направлены на расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, а также обучение предпринимателей. В конечном итоге все это послужит усилению роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны».
Протокол о намерениях включает в себя такие инициативы, как создание центров развития МСП в различных регионах Азербайджана, создание возможностей для предпринимателей воспользоваться преимуществами инфраструктуры обучения и инноваций МБА и повышение финансовой грамотности предпринимателей.