Межбанк и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса договорились о сотрудничестве

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Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Международный банк Азербайджана подписали Протокол о намерениях, который предусматривает реализацию различных мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП).

МБА стал первым банком, подписавшим подобный документ о сотрудничестве с KOBIA. Согласно протоколу, KOBIA и Международный банк Азербайджана будут осуществлять совместные мероприятия и проекты, нацеленные на дальнейшее расширение связей между государственным и частным секторами, реализацию инновационных инициатив, поддержку и развитие стартапов, микро, малого и среднего бизнеса, просвещение предпринимателей. Это сотрудничество охватывает участие МСП в выставках и программах обмена, поддержку женского, молодежного и семейного предпринимательства, организацию соответствующих поощрительных кампаний для предпринимателей, конгрессов и других подобных мероприятий, информировании МСП.

Кроме того, планируется реализация различных информационных и просветительских проектов регионального значения для стартапов и субъектов предпринимательства, а также поддержка инновационных проектов в сфере предпринимательства. Это будет способствовать применению информационных технологий, инновационных решений в деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Как отметил председатель правления МБА Аббас Ибрагимов: «Поддержка деятельности малого и среднего бизнеса, наряду с нашими крупными корпоративными клиентами, и расширение их доступа к финансовым услугам является для нас приоритетом. Мы считаем, что Протокол о намерениях, подписанный с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, внесет большой вклад в реализацию проектов, которые мы намерены реализовывать в этом направлении».