«Азеришыг» о снижении уровня технических потерь электроэнергии

Уровень технических потерь электроэнергии по ОАО «Азеришыг» за период 2015-2018 годов сократился на 4 процентных пункта, до 9,8% на начало 2019 года, сообщил haqqin.az первый заместитель директора Департамента продажи электроэнергии общества Вугар Набибейли.

«Уровень технических потерь Азеришыг в 2015 году составлял 13,8%, к концу 2018 году сократился до 9,8%. До конца текущего года этот показатель планируется снизить еще на 0,1-0,2 процентных пункта», - сказал В.Набибейли.

По его словам, снижение технических потерь стало возможным за внедрения системы SCADA, обновления электросети, систем учета электроэнергии у порядка 1 млн потребителей, информационной системы.

В.Набибейли сообщил, что в 2015 году в Баку уровень технических потерь электроэнергии по Азеришыг составлял 16,8%, к концу 2018 года сократился до 7,8%.

«Перед нами стоит задача по доведению показателя технических потерь электроэнергии в регионах Азербайджана с текущих 11-13% до 7,8-8%. Это станет возможным благодаря продолжению работ по полному обновлению электросети сети, снабжающей бытовых потребителей»,- отметил В.Набибейли.

Он добавил, что благодаря снижению технических потерь объем электроэнергии, проданной абонентам Азеришыг, сократился с 19 млрд 688,4 млн кВт/час в 2015 году до 18 млрд 785,6 млн кВт/час в 2018 году.