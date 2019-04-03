Ахмет Давутоглу возвращается в большую политику
В Турции будет создана новая политическая партия во главе с экс-премьером Ахметом Давутоглу, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.
В создании новой партии примет участие и экс-вице-премьер Али Бабаджан.
Ожидается, что партия будет создана в течение ближайших двух месяцев.
О политической направленности партии не сообщается.
Ахмет Давутоглу - премьер-министр Турции с августа 2014 года по май 2016 года. В августе 2014 года по май 2016 года возглавлял правящую Партию справедливости и развития.