Ахмет Давутоглу возвращается в большую политику

В Турции будет создана новая политическая партия во главе с экс-премьером Ахметом Давутоглу, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

В создании новой партии примет участие и экс-вице-премьер Али Бабаджан.

Ожидается, что партия будет создана в течение ближайших двух месяцев.

О политической направленности партии не сообщается.

Ахмет Давутоглу - премьер-министр Турции с августа 2014 года по май 2016 года.  В августе 2014 года по май 2016 года возглавлял правящую Партию справедливости и развития.

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