Фильмы и сериалы на азербайджанском языке с Nar-TV
В Nar-TV - первом приложении онлайн-телевидения на телекоммуникационном рынке Азербайджана - появились новые функции. Наряду с телеканалами и телепрограммами Nar TV делает любимые фильмы и сериалы еще более доступными для любителей кино. Большая база фильмов, добавленная в приложение Nar-TV, также будет доступна для просмотра на азербайджанском языке.
С Nar-TV каждый найдет фильмы на свой вкус, а в мобильном приложении все фильмы разделены на категории.
Отметим, чтобы воспользоваться всеми преимуществами представленного Nar-продукта, пользователи должны загрузить обновленное приложение из Google Play и App Store.
Приложение Nar-TV не признает границ по времени или месту. Так, абоненты могут смотреть любимые телеканалы и передачи на своих смартфонах в любое время и в любом месте. Nar-TV обеспечивает доступ с мобильных телефонов или планшетов к 100 местным и региональным телеканалам, включая спортивные, развлекательные, детские каналы, фильмы и новости.
Новые зарегистрированные пользователи смогут бесплатно пользоваться приложением Nar-TV в течение одного месяца. Другие преимущества Nar-TV включают возможность смотреть пропущенные телепрограммы в течение следующих 12 часов. Ежемесячная абонентская плата всего 3 AZN. Nar-TV можно смотреть в полном качестве с помощью сети Nar 4G.
Nar-TV также включает в себя возможность родительского контроля. Таким образом, можно применить ограничение к определенным каналам с помощью PIN-кода.
В приложении Nar-TV телеканалы предоставляются в рамках партнерства с Uninet, фильмы и сериалы - в рамках партнерства с Megogo.
Более подробную информацию о других преимуществах Nar-TV можно найти на сайте nar.az.