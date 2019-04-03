Фильмы и сериалы на азербайджанском языке с Nar-TV

В Nar-TV - первом приложении онлайн-телевидения на телекоммуникационном рынке Азербайджана - появились новые функции. Наряду с телеканалами и телепрограммами Nar TV делает любимые фильмы и сериалы еще более доступными для любителей кино. Большая база фильмов, добавленная в приложение Nar-TV, также будет доступна для просмотра на азербайджанском языке.

С Nar-TV каждый найдет фильмы на свой вкус, а в мобильном приложении все фильмы разделены на категории.

Отметим, чтобы воспользоваться всеми преимуществами представленного Nar-продукта, пользователи должны загрузить обновленное приложение из Google Play и App Store.