Казахстан избавляется от ценных бумаг Азербайджана

«В целях снижения риска концентрации, а также с учетом наличия благоприятной рыночной конъюнктуры, Национальным банком было принято решение о частичной реализации из портфеля пенсионных активов ГЦБ Правительства Республики Азербайджан», - пояснили в ЕНПФ.

ГЦБ были реализованы на общую сумму 1,68 млрд тенге по цене 87,75% от номинала, что превышает покупную стоимость данных ценных бумаг.

Указанные ценные бумаги были получены в результате обмена имевшихся в портфеле пенсионных активов облигаций Международного банка Азербайджана, приобретенных в 2014 году, на ГЦБ Правительства Азербайджана в рамках добровольной реструктуризации. На дату обмена суммарная текущая стоимость облигаций Международного банка Азербайджана составляла 71,37 млрд тенге, а стоимость ГЦБ Правительства Республики Азербайджан на дату постановки на учет составляла 75,97 млрд тенге.

«Положительный эффект от сделки обмена в виде дохода от реструктуризации составил 4,6 млрд тенге или 13,65 млн долларов США. На дату признания в учете пенсионных активов АО «ЕНПФ» цена ГЦБ Правительства Республики Азербайджан составила 87,26% от номинала», - пояснили в ЕНПФ.

По состоянию на 1 января в портфеле пенсионных активов числились ГЦБ Правительства Республики Азербайджан, номинированные в долларах США, в количестве 258 307 штук с суммарной текущей стоимостью 83,48 млрд тенге.

«После продажи по состоянию на 1 марта в портфеле пенсионных активов числятся ГЦБ Правительства Республики Азербайджан в количестве 253 307 штук с суммарной текущей стоимостью 84,92 млрд тенге», - заключили в пресс-службе структуры.