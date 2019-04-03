В Ереване расстреляли командира воинской части

В Ереване на командира одной из воинских частей минобороны совершено нападение.

Как сообщает Sputnik Армения, офицер утром вышел из дома, когда у лифта в его направлении прозвучали выстрелы.

Позже выяснилось, что в военнослужащего стрелял 57-летний мужчина, работавший ранее под началом офицера. Недавно он был уволен, что, возможно, и стало причиной расправы.

Военнослужащий получил ранение в ногу и живот, однако смог обезвредить стрелявшего и задержать его до прихода полицейских.

Следственный комитет Армении в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статьям "Незаконное ношение оружия" и "Попытка убийства".