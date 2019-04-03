Делегация, состоящая из старших офицеров Военно-морских сил (ВМС) Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии и Малайзии, которые проходят обучение на штабных курсах Военной Академии ВМС Исламской Республики Пакистан, находится с визитом в Азербайджане, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В рамках ознакомительного визита делегация, возглавляемая контр-адмиралом Муштагом Ахмедом, посетила военно-морскую базу ВМС и Военную Академию Вооруженных сил Азербайджана, а также провела встречи в соответствующих государственных структурах и учебных заведениях.