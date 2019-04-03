Война в Ливии: генсек ООН поехал к маршалу Хафтару

По данным газеты, в Бенгази Гутерриш должен встретиться лично с Хафтаром.

Перед своей поездкой Гутерриш призывал к политическому решению для конфликта в Ливии.

"Я вылетаю из Триполи в Тобрук и Бенгази. Моя цель: избежать военной конфронтации. Я подчеркиваю, что военного решения кризиса в Ливии нет, есть только политическое", - написал он в твиттере.

В четверг вечером командующий ливийской национальной армией Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи.

Сторонники Хафтара без крупных стычек взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в ста километрах от Триполи.

Чтобы остановить продвижение армии Хафтара, премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, власти действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром. На западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.