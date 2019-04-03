Тереза Мэй просит Евросоюз перенести Brexit

В качестве причины для дальнейшей задержки Мэй назвала переговоры с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, направленные на выход из сложившейся тупиковой ситуации вокруг Brexit.

"Вызывает разочарование тот факт, что мы еще не довели этот процесс до успешного и упорядоченного завершения, - написала Мэй. - Правительство Великобритании по-прежнему твердо привержено этому".

Как сообщает BBC, глава Евросовета рассматривает "гибкую" отсрочку Brexit на 12 месяцев. План Туска позволит Великобритании выйти из блока раньше, если парламент ратифицирует сделку.