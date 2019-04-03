В Стамбуле никак не могут переделать итоги выборов
Правящая в Турции партия Справедливости и Развития никак не может добиться нужных результатов при пересчете голосов на муниципальных выборах. Как сообщал ранее haqqin.az, в ходе муниципальных выборов в Стамбуле неожиданно победил кандидат от Республиканской партии Экрем Имамоглу.
После этого правящая партия Турции настояла на пересчете голосов.
По информации турецкого депутата Озгюра Карабата, сегодня завершился пересчет голосов в 17 крупных районах Стамбула.
Так, при пересчете 119 тысяч голосов, кандидат от ПСР Бинали Йылдырым получил дополнительно 2184 голоса, а Экрем Имамоглу 785 голосов.
Таким образом, разрыв между кандидатами от оппозиции и правящей партии сократился до 18 742 голосов. Но лидирует по-прежнему Экрем Имамоглу.