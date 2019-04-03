Синоптики прогнозируют дожди
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется облачная погода, местами возможны дожди. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-8, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах - снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер будет временами усиливаться.
Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.