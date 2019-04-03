Армия Хафтара заняла часть Триполи

Бойцы Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара заняли несколько районов на юго-западе Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЛНА.

По словам источника, в настоящий момент улицы города «пустуют», добавив, что жители, вероятно, решили покинуть Триполи.

«Уже сейчас несколько районов заняты бойцами ЛНА, например, Джанзур и Аль-Свани, это на юго-западе Триполи», — сказал источник.

Также он заверил, что в настоящее время военные действия не ведутся, было зафиксировано «лишь несколько мелких нападений» со стороны вооруженных группировок.