Все больше азербайджанских туристов выбирают Грузию

Число посетивших Грузию туристов из Азербайджана в прошлом месяце составило 117 050 человек, говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

В годовом сравнении статистика посетивших соседнюю страну из Азербайджана лиц возросла на 11 865, или на 11,3%. По этому показателю Азербайджан на первом месте по числу посетивших Грузию иностранцев.

Второе место занимает Россия (98 480 человек), третье - Армения (84 403 человека).

В годовом сравнении число побывавших в марте в Грузии иностранцев возросло на 6,4%, составив 619 325 человек. 328 486 из них были туристами. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года, число посетивших страну туристов возросло на 13 536 человек, или на 4,3%.