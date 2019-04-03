Партия Ильгара Мамедова заявила в Брюсселе: "Ильхам Алиев хочет реформы, но ему мешают консерваторы" - громкий скандал в оппозиции

Представители движения ReAl поддержали реформы правительства Азербайджана во время встречи с европейскими дипломатами в Брюсселе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший посол Азербайджана в ОИС, оппозиционер Ариф Мамедов.

Ариф Мамедов отмечает, что об этом ему сообщил его друг, работающий в Евросоюзе. Так, по информации Арифа Мамедова, на встрече с европейскими дипломатами представители ReAl сообщили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет провести реформы, но ему мешают консерваторы.

Но несмотря на это, глава государства анонсировал реформы, началом которых можно считать освобождение большой группы «политзаключенных».

Представители ReAl также сообщили дипломатам, что попытки провести митинги в Азербайджане направлены на то, чтобы затормозить начатые в стране реформы и дать консерваторам дополнительные аргументы в свою пользу. При этом тактика некоторых оппозиционных сил может привести Азербайджан к сирийскому сценарию.

В свою защиту представители ReAl заявили, что они отказываются от массовых митингов и дестабилизации, и выбрали путь подготовки к выборам.

Информация Арифа Мамедова о том, что называющая себя оппозиционной силой ReAl пропагандирует реформы правительства Азербайджана в Европе вызвала большой скандал. Другие оппозиционеры начали обвинять ReAl в предательстве и сговоре с властями.

Ариф Мамедов не раскрывает имен представителей ReAl, которые встречались с европейскими дипломатами. Однако, по информации haqqin.az, в Брюссель недавно отправлялись члены правления ReAl Натик Джафарли и Эркин Гадирли.