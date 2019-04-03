Мэр армянского города Гюмри Самвел Баласанян и депутат Национального собрания Сарик Минасян едва не подрались в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна во время его визита во второй по величине город Армении, пишет Sputnik Армения.

В ходе своей поездки Пашинян запланировал пешую прогулку по улицам города. Во время беседы с журналистами он завел разговор о строительстве дорог в городе.

В это время Баласанян и Минасян начали за спиной армянского премьера словесную перепалку. На требования Пашиняна прекратить ссору чиновники никак не отреагировали, продолжив скандалить. Уже на повышенных тонах премьер потребовал успокоиться: "Вы еще дворовую драку начните. Успокойтесь немедленно!".