Саудовская Аравия угрожает США отказаться от доллара

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters. Он позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК.

Власти Саудовской Аравии на протяжении нескольких месяцев обсуждают вариант отказа от доллара и уже сообщили об этом Вашингтону.

Саудиты также обсудили план с другими членами ОПЕК, говорят источники агентства.

«Я не думаю, что законопроект NOPEC будет принят, но у саудитов есть план на этот случай», - сказал один из источников.

Саудовская Аравия также рассматривает продажу активов королевства в США, пишет Reuters. Саудиты инвестировали в США почти $1 трлн. Эр-Рияд владеет казначейскими облигациями США на сумму около $160 млрд.

Кроме того, Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от привязки к доллару саудовского риала, который торгуется по фиксированному курсу с 1986 года, пишет агентство.

Если Эр-Рияд откажется от доллара при торговле своей нефтью, это подорвет статус американской валюты как основной резервной, пишет Reuters. К тому же, это ослабит влияние США на мировую торговлю и возможность Вашингтона применять санкции.

Однако Саудовской Аравии, скорее всего, не придется прибегать к такому варианту, поскольку принятие NOPEC маловероятно, отмечает агентство.

Нефтяная компания Saudi Aramco является крупнейшим в мире экспортером нефти. В прошлом году объем продаж составил $356 млрд. Не вся нефть торгуется в американской валюте, однако большинство сделок проходит в долларах.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи предупредил инвесторов в Вашингтоне, что в случае принятия NOPEC, пострадает в первую очередь американская сланцевая отрасль, писал Bloomberg. При таком сценарии картель ОПЕК перестал бы работать. В таком случае, по его словам, каждая страна увеличила бы добычу до максимума, обрушив мировые цены на нефть.