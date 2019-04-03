Иностранцы раскупают билеты на дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины - Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, которые должны состояться 19 апреля в киевском Национальном спорткомплексе (НСК) "Олимпийский", вызвали интерес за рубежом, заявил заместитель гендиректора спорткомплекса Виктор Анисимов, пишет ТАСС.

"Много обращений приходит на официальные электронные ящики НСК "Олимпийский", сотрудникам и в соцсетях... Приходят запросы из-за границы", - сказал Анисимов.

По его словам, поступают обращения из Германии и Великобритании от людей, которые планируют специально приехать в Украину понаблюдать за дискуссией кандидатов в президенты.

Согласно окончательным итогам первого тура выборов президента в Украине, лидером предвыборной гонки стал Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занял Порошенко с 15,95% голосов, третье – лидер «Батькивщины» и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко (у нее 13,4% голосов).