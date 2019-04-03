Эрдоган об итогах выборов в Стамбуле

Последнее слово по итогам муниципальных выборов в Турции за центральной избирательной комиссией, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги муниципальных выборов в Стамбуле, пишет Anadolu.

По словам главы турецкого государства, каждая политическая партия имеет право на обжалование итогов выборов. В целом же на выборах победила правящая Партия справедливости и развития.

Что касается высказывания представителя Госдепа США в связи с результатами муниципальных выборов, то Эрдоган отметил, что Турция не то государство, во внутренние дела которого можно вмешиваться.

Отметим, что Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Он набрал 4,159 миллиона голосов, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов избирателей.

В свою очередь, глава ЦИК Турции Сади Гювен сказал, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле остаются неизменными.