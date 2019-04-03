Никойл Банк проводит «Банкинг завтрашнего дня» с участием известных финансистов

На форуме выступят известные международные финансисты и банкиры, предcтавляющие передовые компании из CША, Великобритании, Германии, Беларуcи, Грузии, а также представители международных финансовых организаций.

6 апреля в Баку в Конгресс Центре пройдет форум «Банкинг завтрашнего дня», организованный Никойл Банком.

Основная тема форума - обсуждение мировых тенденций в сфере финансовых услуг.

Темы выступлений спикеров форума:

Что ожидать клиентам от банкинга в будущем?

Каковы основные проблемы цифровой эпохи, как их решают предприятия и банки в мире?

Как мировые тенденции в предоставлении финансовых услуг влияют на местные рынки?

Каким будет клиентский опыт в будущем?

Мероприятие проводится для клиентов и партнеров Никойл Банка с целью обмена международным опытом и подготовки к динамичным изменениям в области финансовых услуг.

На протяжении 25 лет Никойл Банк оказывает банковские услуги населению и предпринимателям в Азербайджане. Банк меняется и модернизируется, используя передовой международный опыт, чтобы превратиться в банк, который станет выбором каждого.