В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

«Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная, она открыта», - подчеркнул источник.

Отмечается, что армия Хафтара успела занять город Гарьян, а затем она закрепилась в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

«Однако минувшей ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение», - отметил источник.

По данным источника, 150 человек, подчиняющихся Хафтару, попали в плен.