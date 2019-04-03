Бизнесмены несут миллионы в главный социальный проект правительства

Мурад Самедов 18:25

К одному из крупнейших проектов правительства Азербайджана - строительству социального жилья продолжают присоединяться частные инвесторы. Накануне Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) сообщило о привлечении компании Krtistal Absheron в качестве инвестора строительства 12 жилых многоквартирных домов в Ясамальском районе столицы. Инвестиции этой строительной компании составят около 40 миллионов манатов. Это стало ярким примером удачной реализации сотрудничества государства с частным капиталом. Большинство экономистов в мире давно пришли к выводу о том, что экономически успешной моделью нужно считать именно совместное участие в проектах государства и частного сектора.

Чрезмерное участие государства в экономической жизни страны зачастую приводит к неэффективности управления. Таких примеров было много и в Азербайджане, когда бюджетные деньги, выделенные на реализацию крупных проектов, использовались крайне неэффективно. Примеров, когда частный инвестор реализует проект, опираясь лишь на собственную выгоду и игнорируя элементарные законодательные нормы, также немало. Но когда государство и частный капитал действуют заодно, то в итоге мы получаем и эффективное управление финансами, и тщательный государственный контроль. Неслучайно, что среди некоторых стратегических целей “Стратегической дорожной карты развития обеспечения жильем по приемлемой цене в Азербайджанской Республике”, утвержденной Указом главы государства от 6 декабря 2016 года, была отмечена важность сведения к минимуму финансирования со стороны государства и привлечения к сотрудничеству частных строительно-инвестиционных компаний. Исходя из Стратегической дорожной карты, MIDA посредством конкурса обеспечила привлечение частных инвесторов к государственно-частному партнерству в рамках строительства Ясамальского жилого комплекса. Первые шаги в этом направлении были предприняты еще в июне 2017 года. Успешность такого сотрудничества частного капитала и госучреждения проявилась практически сразу. Привлеченная к сотрудничеству компания вела строительство жилых зданий в полном соответствии с градостроительными нормами, а MIDA получила возможность реализовывать государственный социальный проект с привлечением частных инвестиций.

Как отмечал ранее haqqin.az, Ясамальский жилой комплекс – это первый крупный строительный проект в Баку, который реализуется с соблюдением всех градостроительных норм с применением передового западного опыта. Исключением здесь можно считать, разве что проект «Белый город», являющийся в отличие от вышеуказанного полностью коммерческим. К сотрудничеству при строительстве первого участка Ясамальского жилого комплекса (площадью 11,6 га) привлекаются не только частный сектор, но и другие госструктуры. Так, для обустройства автомобильных, пешеходных дорог и переходов в Ясамальском жилом комплексе MIDA пригласила специалистов Бакинского транспортного агентства. При подготовке проекта специалисты-транспортники учли интересы всех групп пешеходов, включая детей, пожилых людей и инвалидов. Кроме того, в нем предусмотрено свободное движение транспортных средств. Впервые в Баку территория жилого комплекса разделена на функциональные зоны. Предусмотрены тротуары для пешеходов, велодорожки, зеленые полосы, технические зоны и многое другое. Еще одним достоинством проекта является то, что для личных автомобилей будут созданы специальные парковочные места, а все перекрестки здесь оборудуются пандусами для детских колясок и удобного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями. Учитывая предыдущий успешный опыт, MIDA объявила конкурс на строительство 12 жилых многоквартирных домов и на втором участке Ясамальского жилого комплекса (площадью 15,4 га). Победила в конкурсе компания Kristal Absheron, которая обязалась осуществить многомиллионные инвестиции. Строительство ЖК Ясамал-2 будет осуществлено на территории, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части озера Ганлы-Гёль. Закладка фундамента ЖК состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.