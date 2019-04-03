В Мадриде при взрыве газа снесло целый этаж дома
Верхний этаж полностью снесло в Мадриде в результате взрыва бытового газа в 13-ти этажном доме, сообщает газета АВС.
Взрыв прогремел в 13-ти этажном доме в столичном районе Пуэнте де Вальекас. Легкие ранения получили 16 человек, сообщает издание.
Полностью эвакуировано здание, где произошел взрыв, а также близлежащие строения.
Упавшие обломки конструкций повредили припаркованные рядом автомобили.
Два человека были госпитализированы: пожилая женщина с ожогами и 20-летний мужчина с ушибами. На месте работают медики и пожарные.