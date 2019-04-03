Гражданство Молдовы теперь можно купить за €250 тысяч

Президент Молдовы Игорь Додон подписал первый указ о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции, сообщает Интерфакс.

Власти Молдовы разрешили получать гражданство страны за инвестиции в прошлом году. Теперь любой, кто перечислит в Фонд долгосрочного развития Молдовы минимум 100 тысяч евро или инвестирует 250 тысяч евро в стратегически важную сферу бизнеса, может официально стать гражданином.

При помощи такой программы молдавское правительство планирует получить порядка 1,3 миллиарда евро в течение пяти лет.

В Евросоюзе эту программу раскритиковали. Некоторые эксперты даже говорят, что Молдова может лишиться безвизового режима с ЕС, введенного в апреле 2014 года.