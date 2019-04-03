С целью предоставления еще большего удобства для пассажиров, а также чтобы сделать городской транспорт доступным для всех, Бакинским транспортным агентством (БТА) проводятся различные мероприятия.

Так, Бакинское транспортное агентство запускает первый проект структуры, направленный на оптимизацию регулярных маршрутов городского транспорта и организацию новых.

Проект нацелен на непосредственное участие пассажиров в деле модернизации и оптимизации сети автобусных маршрутов столицы.