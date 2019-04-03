Транспортники приступают к масштабным опросам в Баку Фото
С целью предоставления еще большего удобства для пассажиров, а также чтобы сделать городской транспорт доступным для всех, Бакинским транспортным агентством (БТА) проводятся различные мероприятия.
Так, Бакинское транспортное агентство запускает первый проект структуры, направленный на оптимизацию регулярных маршрутов городского транспорта и организацию новых.
Проект нацелен на непосредственное участие пассажиров в деле модернизации и оптимизации сети автобусных маршрутов столицы.
С 8 апреля БТА начнет опрос среди пассажиров автобусных маршрутов для изучения информации об используемых направлениях, остановках, времени, затрачиваемом на перемещение из одного пункта в другой, и т.д.
Информация о пассажиропотоке будет получена от самих пассажиров. В реализации этого проекта нас поддержат волонтеры, которые и проведут социальный опрос в рамках студенческо-волонтерской программы Bir. Он будет проводиться также в онлайн-режиме и продлится 77 дней.
Полученная информация будет использована во время определения маршрутов, на которых будут использоваться 300 современных и комфортабельных автобусов, приобретенных в рамках работ по обновлению автобусного парка столицы, а также при разработке проектов по развитию общественного транспорта.