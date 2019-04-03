Наджмеддин Садыков едет в Саудовскую Аравию
По приглашению начальника Генштаба Вооруженных сил Саудовской Аравии генерала Фaйяда бен Хамеда Аль Ровaили первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 6 апреля совершит официальный визит в эту страну, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В рамках визита будут проведены встречи с официальными лицами Саудовской Аравии, обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, состоится обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.