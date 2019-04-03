Полицейского поймали с 13 килограммами алмазов

В Москве оперативного дежурного аэропорта Шереметьево задержали за контрабанду 13 килограммов алмазов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Сотрудник полиции совместно с гражданином Болгарии и еще одним соучастником незаконно переправили через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС изделия из драгоценных металлов. Против них возбуждено уголовное дело, все трое заключены под стражу.

По данным источника «Ленты.ру», речь идет об алмазах, стоимость которых составляет 11 миллионов рублей.