Мамедъяров: «Лавров готов участвовать в очередной встрече по Карабаху»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности принять участие в очередной встрече глав МИД Азербайджана и Армении по карабах скому урегулированию, сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров в беседе с журналистами, сообщает Report.

Министр также рассказал журналистам о том, что венская встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в целом показала, что хоть и тяжело, но нащупываются точки соприкосновения: «Естественно, никто не ожидает, что это будет быстро».

«Если Армения не наладит отношения с Азербайджаном, то будущего у нее нет. Армения говорит о новых экономических проектах, но там почти никого не осталось, все умные люди покинули страну, так с кем Армения будет осуществлять экономическую революцию, и для кого?» - заявил Мамедъяров.

Говоря о сегодняшней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Мамедъяров отметил, что «детально обсудили урегулирование карабахского конфликта. Сергей Викторович опытный дипломат, и видно, что он заинтересован в скором разрешении проблемы. Пока этот вопрос он обсудил только со мной. Конечно, для Азербайджана, чем раньше будут освобождены оккупированные территории, тем лучше. Однако, нужно понимать, что он должен провести переговоры с министром иностранных дел Армении».