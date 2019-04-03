Помпео: У США получается отговорить Турцию от покупки С-400

Вашингтону удалось добиться некоторых успехов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

"Входящие в НАТО страны должны вносить вклад с целью укрепления коллективной безопасности. Это не работает таким образом, если мы видим, что такая страна, как Турция, решает купить не просто автоматы, а значимую, представляющую важность российскую систему", - сказал Помпео.

На вопрос, были ли успешными консультации США с турецкой стороной на этот счет, Помпео ответил: "Думаю, мы делаем успехи на каждом из направлений, но в итоге… Турции придется принять решение самостоятельно, а затем США примут свои решения".

Помпео не уточнил, в чем именно заключались успехи, о которых он говорил.