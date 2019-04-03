Кандидат Трампа возглавил Всемирный банк
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс избран на пост президента Всемирного банка, говорится в сообщении банка.
"Исполнительные директора Всемирного банка единогласно выбрали Дэвида Малпасса президентом Группы Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся во вторник, 9 апреля 2019 года", - сказано в сообщении.
Кандидатуру Малпасса на этот пост предложил президент США Дональд Трамп.
Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким ушел в отставку в феврале этого года, обязанности главы банка сейчас исполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева. Джим Ён Ким работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки - желание вернуться на работу в частный сектор экономики.