Саломе Зурабишвили: Грузия должна занять место Британии в Евросоюзе

Выход Великобритании из Евросоюза может сыграть важную роль для вступления Грузии в еврообъединение. На эту ситуацию в Тбилиси смотрят «со сдержанным оптимизмом, чтобы извлечь максимальную выгоду», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью агентству Bloomberg. Об этом пишет «Новости-Грузия».

По словам Зурабишвили, Грузия пытается использовать то, что может случиться с Brexit, чтобы открыть дверь в ЕС в то время, когда президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает «открытую для всех с разной скоростью Европу».

«Есть логика в том, что к стране, которая неуклонно движется в направлении Европы и стремится к ней, нельзя относиться хуже, чем к стране, которая постепенно удаляется от Европы», - заявила Зурабишвили.

Она также считает, что «Европа всегда добивалась прогресса благодаря серьезным кризисам».

Президент Грузии напомнила, что летом в Батуми состоится конференция лидеров ЕС, которая станет «прекрасной возможностью для Грузии представить свое видение о том, куда она движется».